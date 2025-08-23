Uykuda en fazla süre geçiren 49 ülke açıklandı! İşte ters köşe yapan Türkiye'nin uyku ortalaması

World Population Review verilerine göre, insanlar en uzun uyku süresini Yeni Zelanda’da geçirirken, en kısa uykuya sahip ülke Japonya oldu. Türkiye ise günde ortalama 395 dakika, yani 6,5 saatin biraz üzerinde yatakta kalarak listenin sonlarına yakın sıralarda yer aldı. Uzmanlara göre bu süre sağlıklı uyku için önerilen 7-8 saatin altında kalıyor. İşte uykuda en fazla süre geçiren 49 ülke: