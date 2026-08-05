Uzağa gitmedi sadece 1,5 sene sonraya işaret etti! Bu 10 meslek ünlü CEO'ya göre bitecek
Microsoft Yapay Zeka CEO'su Mustafa Süleyman, yapay zekânın iş gücü üzerindeki etkilerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Süleyman'a göre önümüzdeki 1,5 yıl içinde bazı meslekler büyük ölçüde dönüşecek, bazıları ise tamamen ortadan kalkma riskiyle karşı karşıya kalacak.
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Yapay zekâ teknolojilerindeki hızlı gelişim, çalışma hayatını kökten değiştirmeye devam ediyor. Microsoft Yapay Zeka CEO'su Mustafa Süleyman'ın öngörülerine göre önümüzdeki 1,5 yıl içinde birçok meslek ciddi bir dönüşüm yaşayacak. Süleyman'ın değerlendirmeleri, otomasyon ve üretken yapay zekâ nedeniyle en fazla risk altında bulunan 10 mesleği yeniden gündeme taşıdı.
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