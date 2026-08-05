Uzağa gitmedi sadece 1,5 sene sonraya işaret etti! Bu 10 meslek ünlü CEO'ya göre bitecek

Yapay zekâ teknolojilerindeki hızlı gelişim, çalışma hayatını kökten değiştirmeye devam ediyor. Microsoft Yapay Zeka CEO'su Mustafa Süleyman'ın öngörülerine göre önümüzdeki 1,5 yıl içinde birçok meslek ciddi bir dönüşüm yaşayacak. Süleyman'ın değerlendirmeleri, otomasyon ve üretken yapay zekâ nedeniyle en fazla risk altında bulunan 10 mesleği yeniden gündeme taşıdı.