Uzak Şehir dizisinin kadrosuna Anıl İlter dahil oldu! Anıl İlter kimdir?

İlter, önceleri reklam filminde oynamıştır. Kuşdili oyunculuk merkezinden oyunculuk eğitimi almıştır. Ece dizisi için Medyapım tarafından ilk profesyonel oyunculuk teklifi gelmiştir. 2010 yılında Sedat karakteri ile Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisine dahil olmuştur. 2012 yılına kadar bu rolü üstlenmiştir. Kahireli Palas, Kavak Yelleri, daha sonra Gece Gündüz, Ölümsüz Kahramanlar dizilerinde rol almıştır. 2014 yılında Üç Arkadaş dizisinde Mahir Türkmen karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında yayımlanan Kızıl Elma dizisinde rol almıştır ve en son da 2015 yılında Ali rolü ile Kara Ekmek dizisinde oynamıştır.