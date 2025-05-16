Uzak Şehir dizisinin kadrosuna Çağla Şimşek dahil oldu! Çağla Şimşek kimdir?
Uzak Şehir dizisine Çağla Şimşek dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Çağla Şimşek dizide İpek karakterine hayat verecek. Peki, Çağla Şimşek kimdir? Çağla Şimşek hangi dizi ve filmlerde rol alıştır? İşte detaylar…
Çağla Şimşek kimdir?
1 Ağustos 2002 tarihinde İstanbul’da doğan Çağla Şimşek, Türk oyuncudur.
1 Ağustos 2002 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Samsun'lu olan bir baba ile Gümüşhane'li bir annenin kızıdır. Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlamıştır.
Yapımcı Osman Yağmurdereli yolda annesi ile yürürken Şimşek'i görüp, dizi için için teklifte bulunmasıyla Elveda Derken dizisinin kadrosuna dahil olup, henüz çok küçük bir yaşta oyunculuk dünyasına adım atmıştır.
Daha sonra, Kırmızı Işık, Kayıp Prenses ve Haluk Bilginer'le Cuma'ya Kalsa dizilerinde oynamıştır. Şimşek, birçok reklam filminde rol almıştır.