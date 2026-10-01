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  4. Uzun ömürlü 6 dizel motor ; Dizel otomobil isteyenlerin ilk tercihi oluyor

Uzun ömürlü 6 dizel motor ; Dizel otomobil isteyenlerin ilk tercihi oluyor

Üreticisi ve ustası tarafından tam not alsa da otomobil tutkunlarının eleştirdiği uzun ömürlü ve dayanıklı 6 dizel motor sıralandı.

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Uzun ömürlü 6 dizel motor ; Dizel otomobil isteyenlerin ilk tercihi oluyor - Sayfa 1

Otomotiv dünyasında uzun yıllardır tercih edilen popüler dizel üniteler, yüksek tork yapıları ve düşük yakıt tüketimleriyle dikkat çekiyor.

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Uzun ömürlü 6 dizel motor ; Dizel otomobil isteyenlerin ilk tercihi oluyor - Sayfa 2

Geniş bir güç aralığı sunan bu motorlar; sağlam blok yapıları, düzenli bakımlarla ulaşılan yüksek kilometre potansiyelleri ve uzun yol verimlilikleriyle sürücülerin gözdesi olmaya devam ediyor.

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Uzun ömürlü 6 dizel motor ; Dizel otomobil isteyenlerin ilk tercihi oluyor - Sayfa 3

Özellikle ticari ve binek segmentte yaygın olarak kullanılan bu seçenekler, dayanıklılıklarıyla ön plana çıkıyor.

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Uzun ömürlü 6 dizel motor ; Dizel otomobil isteyenlerin ilk tercihi oluyor - Sayfa 4

DÜZENLİ BAKIMLA UZUN KİLOMETRELER DAYANIYOR

İşte uzun ömürlü yapısıyla kendini ispat eden 6 dizel motor:

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