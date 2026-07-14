Uzun süre soğuk koruma, kolay taşıma: 15 Temmuz Çarşamba BİM'e Coleman Tekerlekli Buzluk geliyor!
Uzun süre soğuk koruma, kolay taşıma: 15 Temmuz Çarşamba BİM'e Coleman Tekerlekli Buzluk geliyor!
BİM, 15 Temmuz Çarşamba günü yaz tatillerinin vazgeçilmezi olacak Coleman tekerlekli buzluk ürününü satışa sunuyor. Yaklaşık 58 litrelik geniş iç hacmiyle tüm yiyecek ve içeceklerinizi rahatça depolayan bu buzluk, 4 güne kadar gelişmiş soğuk muhafaza performansı sağlıyor. Katlanır sapı ve dayanıklı tekerlekleri sayesinde her zeminde zahmetsizce taşınabilen bu model, sadece 7,2 kg boş ağırlığa sahip. Kamp ve piknik tutkunları için kaçırılmayacak bu fırsat ürünü BİM raflarında yerini alıyor.
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS
Fiyat: 33,900 TL
1 | 22
2 | 22
KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE
Fiyat: 17,900 TL
3 | 22
4 | 22
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