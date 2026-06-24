Valilik açıkladı! İstanbul'da mangal ve piknik yapabileceğiniz alanlar belli oldu
İstanbul Valiliği'nin yaptığı son paylaşıma göre İstanbul'da serbest girişe sahip ve mangal, piknik gibi etkinliklerin yapılabileceği mesire alanları belli oldu.
İstanbul’da yaz mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de piknik ve mangal yapılabilecek alanlar oldu. İstanbul Valiliği tarafından yapılan son açıklamada, kent genelinde serbest giriş imkânı bulunan ve mangal, piknik gibi açık hava etkinliklerine izin verilen mesire alanları duyuruldu. Doğayla vakit geçirmek isteyen İstanbullular için belirlenen bu alanlar, hafta sonu planı yapanlar tarafından yakından takip ediliyor.
1 İstanbul Beykoz Polonezköy Tabiat Parkı (GB1)
2 İstanbul Sarıyer Türkmenbaşı Tabiat Parkı
3 İstanbul Sarıyer Parkorman Tabiat Parkı
4 İstanbul Şile- Çekmeköy Avcıkoru Tabiat Parkı
5 İstanbul Eyüpsultan Ayvatbendi Tabiat Parkı
6 İstanbul Sarıyer Bentler Tabiat Parkı
7 İstanbul Adalar Büyükada Tabiat Parkı
8 İstanbul Çatalca Çilingoz Tabiat Parkı
9 İstanbul Adalar Değirmenburnu Tabiat Parkı
10 İstanbul Adalar Dilburnu Tabiat Parkı