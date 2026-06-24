Valilik açıkladı! İstanbul'da mangal ve piknik yapabileceğiniz alanlar belli oldu

İstanbul’da yaz mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de piknik ve mangal yapılabilecek alanlar oldu. İstanbul Valiliği tarafından yapılan son açıklamada, kent genelinde serbest giriş imkânı bulunan ve mangal, piknik gibi açık hava etkinliklerine izin verilen mesire alanları duyuruldu. Doğayla vakit geçirmek isteyen İstanbullular için belirlenen bu alanlar, hafta sonu planı yapanlar tarafından yakından takip ediliyor.