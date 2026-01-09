Vatandaşlık almanın en zor olduğu 15 ülke; Türkiye'nin dostu ama kimseye vatandaşlık vermiyor
Evreni dolaşmak kolay, o ülkenin vatandaşı olmak ise neredeyse imkânsız… Turistlere kapılarını sonuna kadar açan bazı ülkeler, konu vatandaşlık olduğunda seneler süren ikamet şartları, katı kurallar ve istisnai kriterlerle başvuruları adeta elemeye tabi tutuyor.
Globalleşen dünyada pasaportlar içerisinde büyük bir eşitsizlik dikkat çekiyor. Kimi ülkelerde vatandaşlık birkaç yıl içinde mümkünken, bazı ülkelerde bu süreç onlarca yıla yayılıyor ya da sadece çok özel koşulları karşılayanlara tanınıyor. Peki vatandaşlık almak neden bu kadar zorlaştı ve hangi ülkeler bu konuda en çetin kuralları uyguluyor? İşte vatandaşlık almanın en zor olduğu 15 ülke: