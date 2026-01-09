Vatandaşlık almanın en zor olduğu 15 ülke; Türkiye'nin dostu ama kimseye vatandaşlık vermiyor

Globalleşen dünyada pasaportlar içerisinde büyük bir eşitsizlik dikkat çekiyor. Kimi ülkelerde vatandaşlık birkaç yıl içinde mümkünken, bazı ülkelerde bu süreç onlarca yıla yayılıyor ya da sadece çok özel koşulları karşılayanlara tanınıyor. Peki vatandaşlık almak neden bu kadar zorlaştı ve hangi ülkeler bu konuda en çetin kuralları uyguluyor? İşte vatandaşlık almanın en zor olduğu 15 ülke: