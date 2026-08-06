Ve A-101'i devirerek ikinciliğe yerleşti... İşte pazar payı en büyük marketler
Türkiye'de gıda perakende ekosisteminin 2025 senesi pazar payı sıralaması belli oldu. Listenin zirvesindeki lider değişmezken, Migros pazar payını artırarak A101'i geride bıraktı ve sektörün en büyük ikinci zincir marketi konumuna yükseldi.
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USDA 2026 Retail Foods Annual araştırmasına göre, Türkiye'de 2025 yılında gıda perakende sektörünün lideri yüzde 18,4 pazar payıyla BİM oldu. Migros yüzde 9,2'lik payla ikinci sıraya yükselirken, A101 ise üçüncü sırada yer aldı. Açıklanan veriler, zincir marketler arasındaki rekabetin pazar paylarına da yansıdığını ortaya koydu.
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