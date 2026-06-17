Ve ASELSAN, İsrailli rakibini tahtından etti! Piyasa değeri listesinde artık farklı bir sıralamada

Borsa İstanbul’daki artıştan en fazla yararlanan firmalardan biri olan ASELSAN, piyasa değerindeki kuvvetli artışla dikkat çekici bir başarıya imza attı. Küresel şirket verilerine göre savunma sanayi devi, İsrail merkezli Elbit Systems’i geride bırakarak dünyanın en değerli savunma şirketleri sıralamasında daha üst basamaklara yükseldi. Son dönemde artan ihracat anlaşmaları, kuvvetli mali verimliliği ve savunma projelerindeki faal rolüyle öne çıkan ASELSAN, yalnızca Türkiye’nin değil, küresel savunma sektörünün de en dikkat çeken oyuncularından biri haline geldi.