Ve ASELSAN yine ses getirdi! Dünyanın en değerli savunma şirketlerindeki yeri belli oldu.. Gurur...

Türk savunma sektörünün yükselen oyuncusu ASELSAN, dünya devleri içerisindeki yerini kuvvetlendirmeyi sürdürüyor. Son senelerde geliştirdiği yüksek teknolojili sistemler ve yükselen ihracat başarısıyla ön plana çıkan firma, dünyanın en değerli savunma sanayi firmaları sıralamasında önemli bir basamağa erişti. ABD ve Çin merkezli dev şirketlerin ağırlıkta olduğu listede ASELSAN’ın yükselişi, Türkiye adına gurur veren gelişmeler içerisinde gösteriliyor.