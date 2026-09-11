Ve BİM büyük atak yaptı şube sayısında A101'e yaklaştı! İşte en fazla mağazası bulunan marketler
Türkiye’nin perakende ekosistemindeki dev market zincirlerinin şube yarışı sürat kesmeden sürüyor. BİM, mağaza sayısındaki hızlı artışla A101’e yaklaşırken, en fazla şubeye sahip marketler arasındaki sıralama da dikkat çekti.
Türkiye genelinde milyonlarca tüketiciye ulaşan zincir marketler, yeni mağaza yatırımlarıyla büyümeyi sürdürüyor. Özellikle BİM’in son dönemdeki mağaza artışı dikkat çekerken, şirket A101 ile arasındaki farkı önemli ölçüde kapattı. Şube sayısı bakımından sektörün zirvesinde yer alan market zincirleri, ülke genelindeki yaygınlıklarıyla perakende sektörünün en güçlü oyuncuları arasında bulunuyor. Peki Türkiye’de en fazla mağazası bulunan market hangisi? İşte şube sayılarıyla öne çıkan zincir marketler…