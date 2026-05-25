Ve bir ülke daha Türklerden hiçbir şekilde giriş parası almayacak! İşte vizesiz ülkeler

Türk vatandaşları için yurt dışı seyahatlerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sri Lanka, 25 Mayıs 2026 itibarıyla Türk pasaportu sahiplerinden alınan turistik ETA ücretini tamamen kaldırdı. Böylece Türklerin vizesiz, kapıda vize, e-vize ya da kimlikle giriş yapabildiği ülkeler listesi yeniden merak konusu oldu.