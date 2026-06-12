Dünyanın en büyük 40 çelik üreticisi içerisine bir Türk şirket girdi! 12 milyon ton üretim yaptı

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) tarafından paylaşılan "Dünyanın En Büyük Çelik Üreticileri 2025" listesi belli oldu. Son senelerdeki üretim yükselişiyle öne çıkan Tosyalı Holding, 12,11 milyon tonluk üretim hacmine ulaşarak küresel sıralamasında ilk 40 firma arasına girdi. Türkiye’den Erdemir Grubu ve Habaş da listede yer alırken, Türk çelik sanayisinin global ekosistemdeki yükselişi rapora yansıdı.