Ve dünyanın en iyi 25 mutfağı açıklandı! İlk sıradaki ülkeye en çok Türkler şaşırdı
TasteAtlas'ın 2024-2025 verileri, dünya mutfaklarının zirvesini belirledi. Listenin ilk sırasında Yunanistan yer aldı. Türkiye'nin sıralaması da ikiye böldü
Dünyanın dört bir yanından 477 bini aşkın lezzet puanı değerlendirilerek hazırlanan TasteAtlas 2024-2025 sıralamasında, 15 binin üzerinde yemekle yarışan ülkeler arasında Yunan mutfağı, 5 üzerinden 4,6 puanla “dünyanın en iyi mutfağı” unvanını kazandı. İşte dünyanın en iyi 25 mutfağı:
1 | 27