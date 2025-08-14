  1. Ekonomim
  4. Ve dünyanın en iyi 25 mutfağı açıklandı! İlk sıradaki ülkeye en çok Türkler şaşırdı

TasteAtlas'ın 2024-2025 verileri, dünya mutfaklarının zirvesini belirledi. Listenin ilk sırasında Yunanistan yer aldı. Türkiye'nin sıralaması da ikiye böldü

Dünyanın dört bir yanından 477 bini aşkın lezzet puanı değerlendirilerek hazırlanan TasteAtlas 2024-2025 sıralamasında, 15 binin üzerinde yemekle yarışan ülkeler arasında Yunan mutfağı, 5 üzerinden 4,6 puanla “dünyanın en iyi mutfağı” unvanını kazandı. İşte dünyanın en iyi 25 mutfağı:

25 Arjantin: 4.28

24 Romanya: 4.28

23 Almanya: 4.29

