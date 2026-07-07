Ve en iyi 15 eczacılık fakültesi belli oldu; Tercih listesinde en çok o devlet üniversiteleri var
Eczacılık öğrenimi edinmeyi arzulayan adayların merakla takip ettiği devlet üniversiteleri sıralaması ortaya çıktı. Akademik başarı, mezun itibarı, klinik eğitim olanakları ve araştırma verimliliği gibi unsurlar dikkate alınarak derlenen listede Türkiye'nin en iyi 15 eczacılık fakültesi öne çıktı.
YKS tercih sürecine az bir süre kalmışken eczacılık fakültelerine dair alaka tekrardab arttı. Eğitim niteliği, bilimsel araştırma kapasitesi, uygulamalı eğitim olanakları ve mezunların iş dünyasındaki başarısı gibi ölçütler doğrultusunda hazırlanan sıralama, adayların tercih listelerinde en çok yer verdiği devlet üniversitelerini ortaya koydu. İşte Türkiye'nin en iyi 15 eczacılık fakültesi.