Ve en iyi 15 eczacılık fakültesi belli oldu; Tercih listesinde en çok o devlet üniversiteleri var

YKS tercih sürecine az bir süre kalmışken eczacılık fakültelerine dair alaka tekrardab arttı. Eğitim niteliği, bilimsel araştırma kapasitesi, uygulamalı eğitim olanakları ve mezunların iş dünyasındaki başarısı gibi ölçütler doğrultusunda hazırlanan sıralama, adayların tercih listelerinde en çok yer verdiği devlet üniversitelerini ortaya koydu. İşte Türkiye'nin en iyi 15 eczacılık fakültesi.