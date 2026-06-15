Ve ENKA'yı devirerek Türkiye'nin en değerli 3. şirketi oldu! İşte Türkiye'nin en değerli 20 şirketi
Companiesmarketcap verilerine göre Türkiye'nin en değerli şirketleri listesinin ilk basamaklarında değişiklik yaşandı. Zirve aynı kaldı ancak üçüncü değişti. Özellikle Orta Doğu'da yaptığı projelerle dikkat çeken ENKA inşaat, dördüncülüğe geriledi. İşte Türkiye'nin en değerli 20 şirketi
Türkiye'nin en değerli şirketleri sıralamasında çarpıcı bir değişim meydana geldi. Companiesmarketcap tarafından paylaşılan son datalara göre ilk sıradaki firma yerini muhafaza ederken, üçüncülük koltuğunda el değişikliği gerçekleşti. Uzun senelerdir kuvvetli konumunu devam ettiren ENKA İnşaat, özellikle son dönemdeki piyasa hareketlerinin ardından bir basamak gerileyerek dördüncü sıraya düştü. Böylece yeni şirket, Türkiye'nin en değerli üçüncü şirketi unvanını almayı başardı. İşte piyasa değerlerine göre Türkiye'nin en değerli 20 şirketi ve sıralamadaki son durum...