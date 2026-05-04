Ve ilk 10 belli oldu! İşte en değerli 10 otomobil üreticisi... Elon Musk'a rakip bile yok

Küresel otomotiv alanında Musk'ın hegemonyası devam ediyor. Companiesmarketcap tarafından paylaşılan güncel datalar kapsamında dünyanın en değerli 10 otomobil üreticisi belli oldu. Elektrikli araç dönüşümünün tesiriyle Tesla açık ara zirvede bulunurken, Toyota, BYD, Ferrari ve Mercedes-Benz gibi dev markalar da listenin üst sıralarında kendine yer edindi. Bilhassa Elon Musk önderliğindeki Tesla’nın ulaştığı piyasa değeri, rakipleriyle arasındaki farkın ne kadar büyüdüğünü bir kez daha ortaya koydu.