Ve ilk 50'de iki Türk şirketi var! İşte piyasa değeri bakımından en değerli 50 havayolu şirketi

Küresel anlamda en büyük havayolu şirketleri piyasa değerlerine göre belirlenirken, ABD ve Körfez merkezli dev firmalar listenin ilk sıralarında yer aldı. Companiesmarketcap verilerine göre derlenen, “en değerli 50 havayolu şirketi” listesinde Türkiye’den Türk Hava Yolları ile Pegasus da kendine yer buldu. Globalde rekabetin giderek yükseldiği havacılık alanında Türk şirketlerinin listeye girmesi, son yıllarda artan yolcu kapasitesi, yeni uçuş ağları ve finansal büyümenin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.