Ve ilk 50'de iki Türk şirketi var! İşte piyasa değeri bakımından en değerli 50 havayolu şirketi
Global havacılık alanında piyasa değeri bakımından en güçlü firmalar listesinde değişiklikler meydana geldi. Companiesmarketcap dataları kapsamında derlenen listede dünyanın en değerli 50 havayolu şirketi arasında Türkiye’den iki firma da yer aldı. Türk Hava Yolları ve Pegasus’un listeye girmesi, Türk sivil havacılığının uluslararası alandaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.
Küresel anlamda en büyük havayolu şirketleri piyasa değerlerine göre belirlenirken, ABD ve Körfez merkezli dev firmalar listenin ilk sıralarında yer aldı. Companiesmarketcap verilerine göre derlenen, “en değerli 50 havayolu şirketi” listesinde Türkiye’den Türk Hava Yolları ile Pegasus da kendine yer buldu. Globalde rekabetin giderek yükseldiği havacılık alanında Türk şirketlerinin listeye girmesi, son yıllarda artan yolcu kapasitesi, yeni uçuş ağları ve finansal büyümenin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.