Ve İstanbullular akın akın göç etti! Depremin ardından nüfus patlaması yapan 20 il belli oldu

İstanbullular en çok deprem riski en düşük olan illeri tercih etti. Faal fay hatlarından uzak, sismik hareketliliğin az olduğu bölgelerde bulunur. AFAD ve Türkiye Deprem Tehlike Haritası verilerine göre, 1. ve 2. derece deprem kuşağının dışında kalan, yani 4. derece deprem bölgesinde bulunan veya çok düşük riskli kabul edilen 20 il şunlardır: