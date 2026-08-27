Ve işte 2025 - 2026 Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi; İlk 3 yine değişmedi

Üniversitelerin akademik verimiliğini ortaya koyan URAP 2025-2026 Türkiye sıralaması belli oldu. Araştırma çerçevesinde Türkiye’deki üniversiteler akademik göstergeler üzerinden değerlendirilirken, en başarılı 20 üniversite de sıralandı. Listenin zirvesinde yer alan ilk üç üniversite önceki dönemde olduğu gibi değişmedi. İşte Türkiye’nin akademik performans açısından öne çıkan 20 üniversitesi...