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  4. Ve işte 2025 - 2026 Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi; İlk 3 yine değişmedi

Ve işte 2025 - 2026 Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi; İlk 3 yine değişmedi

Türkiye’nin 2025-2026 dönemine dair en iyi üniversiteleri belli oldu. URAP tarafından derlenen listede ilk üçteki üniversiteler farklılık göstermezken, listenin devamına dikkat çeken sıralama çeşitlilikleri yaşandı.

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Ve işte 2025 - 2026 Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi; İlk 3 yine değişmedi - Sayfa 1

Üniversitelerin akademik verimiliğini ortaya koyan URAP 2025-2026 Türkiye sıralaması belli oldu. Araştırma çerçevesinde Türkiye’deki üniversiteler akademik göstergeler üzerinden değerlendirilirken, en başarılı 20 üniversite de sıralandı. Listenin zirvesinde yer alan ilk üç üniversite önceki dönemde olduğu gibi değişmedi. İşte Türkiye’nin akademik performans açısından öne çıkan 20 üniversitesi...

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Ve işte 2025 - 2026 Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi; İlk 3 yine değişmedi - Sayfa 2

1. Koç Üniversitesi

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Ve işte 2025 - 2026 Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi; İlk 3 yine değişmedi - Sayfa 3

2. Hacettepe Üniversitesi

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Ve işte 2025 - 2026 Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi; İlk 3 yine değişmedi - Sayfa 4

3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

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