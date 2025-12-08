Ve işte 2025'te dünyanın en iyi 50 havayolu şirketi açıklandı! THY sıralamasını korudu
Skytrax’in yolcu memnuniyeti, hizmet standardı ve konfor kriterlerine göre derlediği "Dünyanın En İyi 50 Havayolu" listesinde Türkiye zirveye yaklaştı. 2025 sıralamasında Türkiye 6’ncı sıraya yerleşerek küresel havacılıkta güçlü konumunu pekiştirdi.
Uluslararası havacılık derecelendirme kuruluşu Skytrax’in yolcu deneyimi anketleri, kabin konforu, ikram kalitesi, zamanında kalkış performansı ve genel hizmet standartlarına göre hazırladığı 2025 “Dünyanın En İyi 50 Havayolu” listesinde Türkiye, 6’ncı sıraya yükselerek dünya havacılık liginde dikkat çeken bir başarıya imza attı.
