Ve işte dünyanın en büyük 19 ekonomisi belli oldu; Türkiye sıralamaya nereden girdi?
Global anlamda dünyanın en büyük ekonomileri 2026 tahminlerine göre yeniden sıralandı. Yaklaşık 1,6 trilyon dolarlık nominal GSYİH'ye ulaşması beklenen Türkiye, listenin 16. sırasında yer aldı.
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Küresel ekonomide ülkelerin sıralaması yıllar içinde önemli ölçüde değişti. 2026 tahminlerinde bazı ülkeler yükselişini sürdürürken, Türkiye yaklaşık 1,6 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğüyle dünyanın en büyük 16. ekonomisi olarak öne çıktı.
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