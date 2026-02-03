  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Ve işte en az ret veren konsolosluklar! Vize başvurusu yapacaklar hemen baksın

Ve işte en az ret veren konsolosluklar! Vize başvurusu yapacaklar hemen baksın

Vize başvurusu yapacaklar ilk başvurularını en az ret oranına sahip ülkelerden yaparsa şansları artabilir. Bunun için sizlere en konsolosluk konsolosluk en az ret verenleri listeledik. İşte vize başvurusu öncesi mutlaka kontrol etmeniz gereken o liste:

Ve işte en az ret veren konsolosluklar! Vize başvurusu yapacaklar hemen baksın - Sayfa 1

Vize başvurusunda ret korkusu yaşayanlar için kritik bir rehber ortaya çıktı: Başvurulara en düşük ret oranıyla yanıt veren konsolosluklar belli oldu ve ilk başvuruyu doğru ülkeye yapmak, vize alma ihtimalini ciddi biçimde artırabiliyor.

1 | 49
Ve işte en az ret veren konsolosluklar! Vize başvurusu yapacaklar hemen baksın - Sayfa 2


▬ 47) Danimarka | ANKARA | 34,5%

2 | 49
Ve işte en az ret veren konsolosluklar! Vize başvurusu yapacaklar hemen baksın - Sayfa 3


▬ 46) Almanya | ANKARA | 32,0%

3 | 49
Ve işte en az ret veren konsolosluklar! Vize başvurusu yapacaklar hemen baksın - Sayfa 4


▬ 45) Litvanya | ANKARA | 31,7%

4 | 49