Ve işte en az ret veren konsolosluklar! Vize başvurusu yapacaklar hemen baksın
Vize başvurusu yapacaklar ilk başvurularını en az ret oranına sahip ülkelerden yaparsa şansları artabilir. Bunun için sizlere en konsolosluk konsolosluk en az ret verenleri listeledik. İşte vize başvurusu öncesi mutlaka kontrol etmeniz gereken o liste:
Vize başvurusunda ret korkusu yaşayanlar için kritik bir rehber ortaya çıktı: Başvurulara en düşük ret oranıyla yanıt veren konsolosluklar belli oldu ve ilk başvuruyu doğru ülkeye yapmak, vize alma ihtimalini ciddi biçimde artırabiliyor.
1 | 49