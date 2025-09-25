  1. Ekonomim
  4. Ve işte en yüksek puana sahip 15 hukuk fakültesi! Sadece en iyiler girebiliyor

ÖSYM’nin YKS 2025 yerleştirme sonuçlarına göre, Türkiye’de en yüksek başarı sıralamasıyla öğrenci kabul eden 15 hukuk fakültesi belirlendi. Bu fakülteler, yalnızca alanında en başarılı adayların tercih edebildiği okullar olarak öne çıkıyor.

| 15 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) | 438,03743 | 5.430 |

| 14 | İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) | 439,66777 | 5.010 |

| 13 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) | 440,87333 | 4.730 |

| 12 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 441,65159 | 4.560 |

