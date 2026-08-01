Ve işte Türkiye'nin en değerli 10 bankası; Zirvedeki bankanın piyasa değeri 24 milyar dolara dayandı
CompaniesMarketCap dataları ışığında Türkiye'nin piyasa değeri en yüksek 10 bankası belli oldu. Listenin ilk sırasındaki bankanın piyasa değeri 24 milyar dolara yaklaşırken, sektörün en değerli finans kuruluşları da ortaya çıktı.
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Borsadaki verimliliği ve piyasa değerleriyle dikkat çeken bankalar, Türkiye finans sektörünün en güçlü oyuncularını gözler önüne serdi. CompaniesMarketCap tarafından yayımlanan güncel verilere göre hazırlanan sıralamada, piyasa değeri yaklaşık 24 milyar dolara ulaşan banka ilk sırada yer aldı. İşte yatırımcıların yakından takip ettiği Türkiye'nin en değerli 10 bankası.
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