Ve İTÜ'yü ikinciliğe itti! İşte 2026 QS sıralamasına göre Türkiye'nin en iyi 10 üniversitesi

QS World University Rankings 2026 neticeleri belli oldu. Türkiye’den pek çok üniversite listede yükselirken, zirvede dikkat çeken farklılık meydana geldi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi bir kez daha ilk sıraya yerleşirken, İstanbul Teknik Üniversitesi ikinci sıraya geriledi.

Dünyanın en saygın yükseköğretim değerlendirme kuruluşlarından biri olan QS’in 2026 dünya üniversite sıralaması paylaştı. Türkiye’den 26 üniversitenin bulunduğu listede ODTÜ, dünya sıralamasında 269’unculuğa yükselerek Türkiye’nin en iyi üniversitesi oldu. Dolayısıyla geçtiğimiz senelerde ilk sıra yarışında dikkat çeken İTÜ ikinci sıraya gerilerken, Koç Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi ilk 5’te yer aldı.

10. Yıldız Teknik (YTÜ) - Dünya Sırası 731

9. Ankara Üniversitesi - Dünya Sırası 697

8. İstanbul Üniversitesi - Dünya Sırası 628

