Ve İTÜ'yü ikinciliğe itti! İşte 2026 QS sıralamasına göre Türkiye'nin en iyi 10 üniversitesi

Dünyanın en saygın yükseköğretim değerlendirme kuruluşlarından biri olan QS’in 2026 dünya üniversite sıralaması paylaştı. Türkiye’den 26 üniversitenin bulunduğu listede ODTÜ, dünya sıralamasında 269’unculuğa yükselerek Türkiye’nin en iyi üniversitesi oldu. Dolayısıyla geçtiğimiz senelerde ilk sıra yarışında dikkat çeken İTÜ ikinci sıraya gerilerken, Koç Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi ilk 5’te yer aldı.