Ve liste kesinleşti! İşte dünyanın en büyük 250 müteahhidi içerisindeki 45 Türk şirketi
İnşaat sektöründeki saygın araştırma kuruluşu ENR'nin 2025 yılındaki en büyük müteahhitlik listesi kesinlik kazandı. Listeye ABD ve Çin merkezli şirketler damga vururken Türkiye merkezli 45 şirket de ilk 250 içerisinde yer aldı. Sizin için 45 Türk müteahhitlik şirketini derledik.
ENR’nin 2025 listesi paylaşmasından sonra tablo netleşti ve kesinlik kazandı. Dünyanın en büyük 250 müteahhidi arasında 2025 senesinde 45 Türk şirketi yer alarak global düzeydeki kuvvetini bir kez daha gözler önüne serdi.
