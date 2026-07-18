Ve rakam düştü... Deniz suyu kalitesinin mükemmel olduğu yüzme alanları İstanbul'da 67'ye geriledi

Yaz sezonunda denize girmeyi planlayanlar için sevindiren veriler paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı'nın güncel deniz suyu kalite raporuna göre İstanbul genelinde 67 plaj ve yüzme alanı "mükemmel" su kalitesi kategorisinde yer aldı. Açıklanan liste, deniz suyu kalitesi en yüksek sahillerin bulunduğu bölgeleri de ortaya koydu.