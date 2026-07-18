Ve rakam düştü... Deniz suyu kalitesinin mükemmel olduğu yüzme alanları İstanbul'da 67'ye geriledi
Sağlık Bakanlığı'nın son deniz suyu analizleri neticeye ulaştı ve yüzme suyu takip sistemine işlendi. Gerçekleştirilen değerlendirmeye göre İstanbul'da deniz suyu kalitesi "mükemmel" olarak sınıflandırılan yüzme alanı 90'lı rakamlardan 67'ye geriledi.
Yaz sezonunda denize girmeyi planlayanlar için sevindiren veriler paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı'nın güncel deniz suyu kalite raporuna göre İstanbul genelinde 67 plaj ve yüzme alanı "mükemmel" su kalitesi kategorisinde yer aldı. Açıklanan liste, deniz suyu kalitesi en yüksek sahillerin bulunduğu bölgeleri de ortaya koydu.
AYAZMA PLAJI
Şi̇le, İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
AYAZMA PLAJI KUMBABA MEVKİİ
Şi̇le, İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
BEYLIKDÜZÜ GÜRPINAR SAHILI HALK PLAJI
Beyli̇kdüzü, İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel
BINKILIÇ ÇILINGOZ PLAJI DEREAGZI
Çatalca, İstanbul
Kalite Sınıfı Mükemmel