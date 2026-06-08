Ve resmen başvurular başladı! Adalet Bakanlığı 15.000 personel alımı yapıyor... İşte son tarih

Devlet kadrosunda yer almak isteyen on binlerce adayın dört gözle takip ettiği aşama resmen başladı. Adalet Bakanlığı çatısı altında yapılacak 15 bin personel alımı için başvurular alınmaya başlanırken, adayların uzun süredir takip ettiği kadro dağılımları, başvuru şartları ve takvim de netlik kazandı. Bakanlık tarafından yapılacak alımlar, adliye ve ceza infaz kurumları başta olmak üzere birçok birimde istihdam sağlayacak olması nedeniyle büyük ilgi görüyor.