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  4. Ve resmen başvurular başladı! Adalet Bakanlığı 15.000 personel alımı yapıyor... İşte son tarih

Ve resmen başvurular başladı! Adalet Bakanlığı 15.000 personel alımı yapıyor... İşte son tarih

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in görevine başladığı ilk günlerde açıkladığı 15.000 personel alımı için başvurular resmen başladı. Bu noktada Adalet Bakanlığı 15 bin personel alım şartları ve tarihleri de kesinleşmiş oldu. İşte Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı branş dağılımı ve merak ettiğiniz tüm soruların cevabı...

Ve resmen başvurular başladı! Adalet Bakanlığı 15.000 personel alımı yapıyor... İşte son tarih - Sayfa 1

Devlet kadrosunda yer almak isteyen on binlerce adayın dört gözle takip ettiği aşama resmen başladı. Adalet Bakanlığı çatısı altında yapılacak 15 bin personel alımı için başvurular alınmaya başlanırken, adayların uzun süredir takip ettiği kadro dağılımları, başvuru şartları ve takvim de netlik kazandı. Bakanlık tarafından yapılacak alımlar, adliye ve ceza infaz kurumları başta olmak üzere birçok birimde istihdam sağlayacak olması nedeniyle büyük ilgi görüyor.

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Ve resmen başvurular başladı! Adalet Bakanlığı 15.000 personel alımı yapıyor... İşte son tarih - Sayfa 2

1. 5.259 zabıt kâtibi

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Ve resmen başvurular başladı! Adalet Bakanlığı 15.000 personel alımı yapıyor... İşte son tarih - Sayfa 3

2. 1.041 mübaşir

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Ve resmen başvurular başladı! Adalet Bakanlığı 15.000 personel alımı yapıyor... İşte son tarih - Sayfa 4

3. 479 koruma ve güvenlik görevlisi

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