Ve savunma sanayi sıralamasında dengeler değişti! ASELSAN'dan beklenmedik hamle, herkes şaşırdı
Companiesmarketcap verilerine göre piyasa değeri kapsamında dünyanın en değerli 50 savunma sanayi şirketi yeniden sıralandı. Borsadaki son işlemler ve gelişmeler ışığında ASELSAN'ın sıralamada geriye gitmesi herkesi şaşırttı.
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ASELSAN, özellikle hava savunma sistemini tanıttıktan sonra piyasa değeri bakımından en değerleri 10. şirkete kadar yükselmişti. Bu noktada İsrail merkezli rakibi Elbit ile de kıyasıya bir yarış içerisine girmişti. Piyasa değeri 40 milyar doları aşmıştı. Ancak bugüne baktığımızda yerli şirketimizin piyasa değeri 32 milyar dolar seviyesine geriledi. İşte ASELSAN'ın sıralaması
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