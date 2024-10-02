Ve setlere geri dönüyor... Cansu Dere'nin yeni projesi belli oldu
Bugüne kadar seçkin projelerde yer aldıktan sonra bir süredir inzivaya çekilen Cansu Dere yeniden ekranlara dönüyor
Son olarak Sadakatsiz dizisi ile gündeme gelen ancak asıl ününü Ezel dizisi ile yakalayan Cansu Dere, dünyanın dört bir yanında ses getirmesi beklenen bir projeyle izleyicilerin karşısına çıkması bekleniyor.
Bir süredir önündeki projeleri değerlendiren ve senaryo okuması yapan Cansu Dere, son kararını verdi. Yeni yayın dönemi için Tabii platformu ile el sıkıştı. Kabul ettiği proje ve senaryo şimdiden Dere'nin sevenlerini heyecanlandırmaya yetti.
Birsen Altuntaş tarafından paylaşılan habere göre, Cansu Dere, sonunda kararını verdi. Çok sayıda dizi ve film teklifi alan ülkemizin gözde kadın starlarından Cansu Dere Şehrazat‘ta karar kıldı ve Bozdağ Film’le el sıkıştı. Dere, Tabii platformu için çekeceği dijital dizi “1001 Gece Masalları”nda Şehrazat’ı canlandıracak. Hayatta kalmak ve Sultan Şehriyar’a gerçekleri göstermek için 1001 gece masallarını anlatan Şehrazat’ın destansı hikayesi için hazırlıklara başlandı.
Öykü ve senaryosu Atilla Engin’e ait olan dizinin önümüzdeki aylarda sete çıkması planlanıyor. Dizi için kurulan dev plato ve dekorların hazırlıkları başladı. Öte yandan şimdiye kadar Ezel, Anne ve Sadakatsiz gibi unutulmaz dizilerle adını hafızalara kazıyan Cansu Dere Şehrazat’ın çekimlerinin hemen ardından ekranlara dönecek. Dere’nin gündeminde etkileyici bir kadın draması olan Limon Film’in “Körebe” dizisi var.