Ve setlere geri dönüyor... Cansu Dere'nin yeni projesi belli oldu

Öykü ve senaryosu Atilla Engin’e ait olan dizinin önümüzdeki aylarda sete çıkması planlanıyor. Dizi için kurulan dev plato ve dekorların hazırlıkları başladı. Öte yandan şimdiye kadar Ezel, Anne ve Sadakatsiz gibi unutulmaz dizilerle adını hafızalara kazıyan Cansu Dere Şehrazat’ın çekimlerinin hemen ardından ekranlara dönecek. Dere’nin gündeminde etkileyici bir kadın draması olan Limon Film’in “Körebe” dizisi var.