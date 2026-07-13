Ve son başvuru tarihleri belli oldu; İŞKUR üzerinden memur alımı var! İşte kurumlar
Devlet kurumlarının personel alım ilanları güncellenirken, İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek memur alımlarına dair başvuru takvimi de kesinleşti. Çeşitli kadrolarda gerçekleşecek alımlar için son başvuru tarihleri adayların erişimine açıldı.
Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar adına yeni istihdam olanakları duyuruldu. İŞKUR üzerinden yayımlanan güncel ilanlarla çeşitli kamu kurumları memur alımı gerçekleştireceğini açıklarken, başvuru şartları, kadrolar ve son başvuru tarihleri de belli oldu. Adaylar, ilan edilen takvim doğrultusunda başvurularını tamamlayabilecek.
1. 09.08.2026 23:55 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 09.08.2026