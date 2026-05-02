Ve Türkiye ilk sıraya yükseldi! Ekonomisi en büyük 10 Müslüman ülke belli oldu

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) yayımladığı Nisan 2026 Dünya Ekonomik Görünüm raporu, küresel ekonomide dikkat çeken bir değişimi ortaya koydu. Rapora göre Türkiye, 1,64 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşarak Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu ülkeler arasında ilk sıraya yerleşti. Böylece uzun süredir listenin zirvesinde bulunan Endonezya ikinci sıraya gerilerken, Türkiye’nin son yıllarda üretim, ihracat ve sanayi alanında attığı adımlar ekonomik sıralamaya da doğrudan yansıdı.