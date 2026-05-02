Ve Türkiye ilk sıraya yükseldi! Ekonomisi en büyük 10 Müslüman ülke belli oldu
IMF’nin Nisan 2026 Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre Türkiye, 1,64 trilyon dolarlık nötr GSYH büyüklüğüyle Endonezya’yı geride bırakarak dünyanın en büyük Müslüman ekonomisi konumuna yükseldi. Listede Suudi Arabistan, Endonezya ve Birleşik Arap Emirlikleri de üst sıralarda yer aldı.
Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) yayımladığı Nisan 2026 Dünya Ekonomik Görünüm raporu, küresel ekonomide dikkat çeken bir değişimi ortaya koydu. Rapora göre Türkiye, 1,64 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşarak Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu ülkeler arasında ilk sıraya yerleşti. Böylece uzun süredir listenin zirvesinde bulunan Endonezya ikinci sıraya gerilerken, Türkiye’nin son yıllarda üretim, ihracat ve sanayi alanında attığı adımlar ekonomik sıralamaya da doğrudan yansıdı.