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  4. Ve Türkiye'den tek havalimanı listede... İşte dünyanın en değerli 20 havalimanı

Ve Türkiye'den tek havalimanı listede... İşte dünyanın en değerli 20 havalimanı

Dünyanın en değerli havalimanı işletmeleri belli oldu. CompaniesMarketCap dataları çerçevesinde derlenen ilk 20 listesinde Türkiye'den sadece İGA İstanbul Havalimanı yer alarak dikkat çekti.

Ve Türkiye'den tek havalimanı listede... İşte dünyanın en değerli 20 havalimanı - Sayfa 1

Global anlamda havacılık alanının en kuvvetli oyuncuları piyasa değerlerine göre sıralandı. CompaniesMarketCap verileriyle hazırlanan dünyanın en değerli 20 havalimanı işletmesi listesinde Avrupa ve Asya merkezli şirketler öne çıkarken, Türkiye'yi temsil eden tek isim İGA İstanbul Havalimanı oldu.

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Ve Türkiye'den tek havalimanı listede... İşte dünyanın en değerli 20 havalimanı - Sayfa 2

1. Aena - 46,67 milyar dolar - İspanya

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Ve Türkiye'den tek havalimanı listede... İşte dünyanın en değerli 20 havalimanı - Sayfa 3

2. Tayland Havaalanları - 27,19 milyar dolar - Tayland

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Ve Türkiye'den tek havalimanı listede... İşte dünyanın en değerli 20 havalimanı - Sayfa 4

3. Grupo Aeroportuario del Pacifico - 15,14 milyar dolar - Meksika

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