Ve Türkiye'den tek havalimanı listede... İşte dünyanın en değerli 20 havalimanı

Global anlamda havacılık alanının en kuvvetli oyuncuları piyasa değerlerine göre sıralandı. CompaniesMarketCap verileriyle hazırlanan dünyanın en değerli 20 havalimanı işletmesi listesinde Avrupa ve Asya merkezli şirketler öne çıkarken, Türkiye'yi temsil eden tek isim İGA İstanbul Havalimanı oldu.