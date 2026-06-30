Ve Türkiye'den tek havalimanı listede... İşte dünyanın en değerli 20 havalimanı
Dünyanın en değerli havalimanı işletmeleri belli oldu. CompaniesMarketCap dataları çerçevesinde derlenen ilk 20 listesinde Türkiye'den sadece İGA İstanbul Havalimanı yer alarak dikkat çekti.
Global anlamda havacılık alanının en kuvvetli oyuncuları piyasa değerlerine göre sıralandı. CompaniesMarketCap verileriyle hazırlanan dünyanın en değerli 20 havalimanı işletmesi listesinde Avrupa ve Asya merkezli şirketler öne çıkarken, Türkiye'yi temsil eden tek isim İGA İstanbul Havalimanı oldu.
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