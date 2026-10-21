Ve Türkiye'nin en başarılı 10 lisesi açıklandı! Galatasaray Lisesi'ni bu 2 lise geçti
Türkiye’nin en başarılı 10 lisesi, 2026 LGS yerleştirme datalarıyla gün yüzüne çıktı. İki lise 500 tam puanla zirvede ortaklaşırken Galatasaray Lisesi’nin sıralaması da dikkat çekti.
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Türkiye’nin en yüksek taban puanıyla öğrenci alan liseleri açıklandı. İstanbul başta olmak üzere yalnızca üç şehirden okulların yer aldığı ilk 10 listesinde, Galatasaray Lisesi’ni geride bırakan iki lise öne çıktı. İşte Türkiye’nin en yüksek puanla öğrenci alan 10 lisesi ve taban puanları.
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