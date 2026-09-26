Ve Türkiye'nin rakamı ortaya çıktı! İşte dünyanın en büyük 10 savunma sanayi ihracatçısı
Dünyanın en büyük savunma sanayii ihracatçıları sıralaması açıklandı. Türkiye, küresel savunma ihracatında ilk 10 ülke arasına girerken 8. sırada yer aldı.
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Savunma sanayiinde ülkelerin ihracat performansları küresel rekabetin önemli göstergelerinden biri olurken, dünyanın en büyük 10 savunma sanayii ihracatçısı belli oldu. Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi (CAWAT) verilerine göre Türkiye de listede yer aldı. Türkiye'nin savunma ihracatındaki rakamı ve sıralamadaki yeri dikkat çekti.
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