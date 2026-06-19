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  4. Ve UBER'in tahtını elinden aldı, liderlik koltuğuna yerleşti İşte en değerli ulaşım şirketleri

Ve UBER'in tahtını elinden aldı, liderlik koltuğuna yerleşti İşte en değerli ulaşım şirketleri

Dijital ulaşım sektöründe dengeler değişti! Yeni veriler, küresel rekabette liderlik koltuğunun el değiştirdiğini ortaya koydu.

Ve UBER'in tahtını elinden aldı, liderlik koltuğuna yerleşti İşte en değerli ulaşım şirketleri - Sayfa 1

CompaniesMarketCap verilerine göre ulaşım ve mobilite alanındaki en değerli şirketler listesi yeniden şekillendi. Uzun süredir zirvede yer alan Uber, tahtını kaybederek yerini yeni bir lidere bıraktı. Küresel pazarda yatırımcı ilgisi, büyüme stratejileri ve piyasa değerlerindeki değişim, sıralamayı doğrudan etkilerken; sektörün yeni lideri ulaşım teknolojilerinde dengeleri değiştirecek güçlü bir konuma yükseldi. Liste, mobilite devleri arasındaki rekabetin giderek daha sert hale geldiğini de gözler önüne seriyor.

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Ve UBER'in tahtını elinden aldı, liderlik koltuğuna yerleşti İşte en değerli ulaşım şirketleri - Sayfa 2

1. Union Pacific Şirketi - 152,51 milyar dolar - Amerika

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Ve UBER'in tahtını elinden aldı, liderlik koltuğuna yerleşti İşte en değerli ulaşım şirketleri - Sayfa 3

2. Uber - 145,83 milyar dolar - Amerika

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Ve UBER'in tahtını elinden aldı, liderlik koltuğuna yerleşti İşte en değerli ulaşım şirketleri - Sayfa 4

3. Birleşik Paket Servisi (UPS) - 89,13 milyar dolar - Amerika

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