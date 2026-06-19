Ve UBER'in tahtını elinden aldı, liderlik koltuğuna yerleşti İşte en değerli ulaşım şirketleri

CompaniesMarketCap verilerine göre ulaşım ve mobilite alanındaki en değerli şirketler listesi yeniden şekillendi. Uzun süredir zirvede yer alan Uber, tahtını kaybederek yerini yeni bir lidere bıraktı. Küresel pazarda yatırımcı ilgisi, büyüme stratejileri ve piyasa değerlerindeki değişim, sıralamayı doğrudan etkilerken; sektörün yeni lideri ulaşım teknolojilerinde dengeleri değiştirecek güçlü bir konuma yükseldi. Liste, mobilite devleri arasındaki rekabetin giderek daha sert hale geldiğini de gözler önüne seriyor.