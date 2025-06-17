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  4. Veliaht dizisinin kadrosuna Rahimcan Kapkap dahil oldu! Rahimcan Kapkap kimdir?

Veliaht dizisinin kadrosuna Rahimcan Kapkap dahil oldu! Rahimcan Kapkap kimdir?

Veliaht dizisinin kadrosuna Rahimcan Kapkap dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Rahimcan Kapkap dizide Selim karakterine hayat verecek. Peki, Rahimcan Kapkap kimdir? Rahimcan Kapkap hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Veliaht dizisinin kadrosuna Rahimcan Kapkap dahil oldu! Rahimcan Kapkap kimdir? - Sayfa 1

Rahimcan Kapkap kimdir?

1998 yılında İstanbul’da doğan Rahimcan Kapkap, sinema ve dizi film oyuncusudur. Yıldız Teknik Üniversitesindeki eğitiminin yanı sıra 2020 yılından itibaren Akademi 35 buçuk Sanat Evinde oyunculuk eğitimleri aldı.

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Veliaht dizisinin kadrosuna Rahimcan Kapkap dahil oldu! Rahimcan Kapkap kimdir? - Sayfa 2

. Oyunculuk dışında Dans, Vals, Tango, Salsa, Bachata Spor Tenis, Voleybol, Basketbol, Kürek, Eskrim gibi spor dallarıyla ilgilenmektedir.

Rahimcan Kapkap, 2021 yılından itibaren Elkızı, Kızılcık Şerbeti dizilerinde rol aldı.

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Veliaht dizisinin kadrosuna Rahimcan Kapkap dahil oldu! Rahimcan Kapkap kimdir? - Sayfa 3

Rahimcan Kapkap hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Kızılcık Şerbeti (2022-2025)

Elkızı (2021-2022)

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