Verileri güncelledi, tablo değişti! Dünya nüfusunda zirve artık Çin'in değil... Peki ya Türkiye?
United Nations verileri güncelledi. Dünya nüfusu yeniden şekillendi. Çin ikinciliğe geriledi, listede Asya ülkeleri ön plana çıktı. Türkiye ise ilk 20 içerisinde yer aldı. İşte güncel verilere göre ülke ülke dünya nüfusu
Birleşmiş Milletler’in (BM) güncellediği nüfus verileriyle global listede değişiklik yaşandı. Çin zirveyi Hindistan'a kaybederken Asya ülkeleri listede öne çıktı, Türkiye ise dünyanın en kalabalık ilk 20 ülkesi arasındaki yerini muhafaza etti.
