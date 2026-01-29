Verileri TÜİK açıkladı; Herkes kendi memleketinde yaşasaydı nüfus sayımı nasıl olur?

TÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri, "Herkes memleketinde yaşasaydı ne olurdu?" sorusuna çarpıcı yanıtlar verdi. Analize göre, iç göçün durduğu bu senaryoda İstanbul’un nüfusu büyük bir düşüşle yaklaşık 2,5 milyona gerilerken, Şanlıurfa ve Konya gibi şehirler Türkiye’nin en kalabalık merkezleri haline gelerek demografik dengeleri tamamen değiştiriyor.