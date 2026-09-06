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  4. Vites geçişleri adeta yağ gibi. En konforlu ve pürüzsüz hissettiren 3 şanzıman türü.

Vites geçişleri adeta yağ gibi. En konforlu ve pürüzsüz hissettiren 3 şanzıman türü.

Türkiye’de özellikle kalabalık şehirlerde sürücülerin tercihleri artık otomatik viteslerde de çeşitleniyor. Araç sürücüleri genellikle vites geçişlerini hissettirmeyen şanzımanları tercih ediyor.

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Vites geçişleri adeta yağ gibi. En konforlu ve pürüzsüz hissettiren 3 şanzıman türü. - Sayfa 1

Türkiye’de özellikle kalabalık şehirlerde sürücülerin otomatik vites tercihleri giderek çeşitleniyor. Şehir içi trafiğinde konfor arayan sürücüler ise vites geçişlerini adeta yağ gibi kayarak hissettirmeyen araçlara yöneliyor.

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Vites geçişleri adeta yağ gibi. En konforlu ve pürüzsüz hissettiren 3 şanzıman türü. - Sayfa 2

Gelişen teknoloji sayesinde sarsıntıyı tamamen ortadan kaldıran ve milisaniyelik pürüzsüz güç aktarımı sunan yeni nesil sistemler, yoğun trafikte sürücülere benzersiz bir sürüş rahatlığı ve kesintisiz bir konfor sağlıyor.

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Vites geçişleri adeta yağ gibi. En konforlu ve pürüzsüz hissettiren 3 şanzıman türü. - Sayfa 3

İşte geçişleri en konforlu 3 şanzıman türü.

 

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Vites geçişleri adeta yağ gibi. En konforlu ve pürüzsüz hissettiren 3 şanzıman türü. - Sayfa 4

1. CVT (Sürekli Değişken Şanzıman)

Pürüzsüzlük: %100 (Sıfır Sarsıntı)

Kullanıldığı Örnekler: Toyota (Multidrive S), Honda (CVT), Nissan (Xtronic), Subaru (Lineartronic).

Neden En İyisi: İçinde dişli kademeleri yoktur; kayış ve konik makara sistemiyle oranı sürekli olarak değiştirir. Vites "vites" gibi geçmediği için herhangi bir kesinti veya sarsıntı hissetmeniz fiziksel olarak imkansızdır.

 

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