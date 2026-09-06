Vites geçişleri adeta yağ gibi. En konforlu ve pürüzsüz hissettiren 3 şanzıman türü.
Türkiye’de özellikle kalabalık şehirlerde sürücülerin tercihleri artık otomatik viteslerde de çeşitleniyor. Araç sürücüleri genellikle vites geçişlerini hissettirmeyen şanzımanları tercih ediyor.
Türkiye’de özellikle kalabalık şehirlerde sürücülerin otomatik vites tercihleri giderek çeşitleniyor. Şehir içi trafiğinde konfor arayan sürücüler ise vites geçişlerini adeta yağ gibi kayarak hissettirmeyen araçlara yöneliyor.
Gelişen teknoloji sayesinde sarsıntıyı tamamen ortadan kaldıran ve milisaniyelik pürüzsüz güç aktarımı sunan yeni nesil sistemler, yoğun trafikte sürücülere benzersiz bir sürüş rahatlığı ve kesintisiz bir konfor sağlıyor.
1. CVT (Sürekli Değişken Şanzıman)
Pürüzsüzlük: %100 (Sıfır Sarsıntı)
Kullanıldığı Örnekler: Toyota (Multidrive S), Honda (CVT), Nissan (Xtronic), Subaru (Lineartronic).
Neden En İyisi: İçinde dişli kademeleri yoktur; kayış ve konik makara sistemiyle oranı sürekli olarak değiştirir. Vites "vites" gibi geçmediği için herhangi bir kesinti veya sarsıntı hissetmeniz fiziksel olarak imkansızdır.