Vites geçişleri adeta yağ gibi. En konforlu ve pürüzsüz hissettiren 3 şanzıman türü.

1. CVT (Sürekli Değişken Şanzıman)

Pürüzsüzlük: %100 (Sıfır Sarsıntı)

Kullanıldığı Örnekler: Toyota (Multidrive S), Honda (CVT), Nissan (Xtronic), Subaru (Lineartronic).

Neden En İyisi: İçinde dişli kademeleri yoktur; kayış ve konik makara sistemiyle oranı sürekli olarak değiştirir. Vites "vites" gibi geçmediği için herhangi bir kesinti veya sarsıntı hissetmeniz fiziksel olarak imkansızdır.