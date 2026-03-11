  1. Ekonomim
  4. Vize derdi yok, kur üzmüyor! Bayramda nereye gitsem diyenlere 8 farklı destinasyon önerisi

Vize derdi yok, kur üzmüyor! Bayramda nereye gitsem diyenlere 8 farklı destinasyon önerisi

Bayram tatilini yurt dışında geçirmeyi arzu eden Türk vatandaşları adına hem vize aşamalarının kolaylaştığı hem de döviz kurunun görece avantaj sunduğu destinasyonlar şimdiden gündeme geldi. Biz de sizin için 8 öneri hazırladık.

Yükselen tatil talebiyle beraber bayram aşamasında yurt dışına çıkmayı isteyenler, kapıda vize uygulayan ya da vizesiz giriş olanağını tanıyan ülkeleri listeye ekledi. Bilhassa cebi yormayan konaklama opsiyonları ve ulaşım imkanlarıyla ön plana çıkan birbirinden nefis rotalar, hem kısa kaçamak yapmak isteyenlere hem de uzun soluklu tatil planlayanlara seçenek sunuyor.

Sırbistan

Para: Sırp Dinarı (RSD)
1 TL ≈ ~3 RSD
Vizesiz. TL güçlü, yaşam uygun.

Arnavutluk

Para: Lek (ALL)
1 TL ≈ ~3 ALL
Vizesiz 90 gün.

Ürdün

Para: Dinar (JOD)
1 JOD ≈ ~50 TL
Kapıda vize.

