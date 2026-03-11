Vize derdi yok, kur üzmüyor! Bayramda nereye gitsem diyenlere 8 farklı destinasyon önerisi

Yükselen tatil talebiyle beraber bayram aşamasında yurt dışına çıkmayı isteyenler, kapıda vize uygulayan ya da vizesiz giriş olanağını tanıyan ülkeleri listeye ekledi. Bilhassa cebi yormayan konaklama opsiyonları ve ulaşım imkanlarıyla ön plana çıkan birbirinden nefis rotalar, hem kısa kaçamak yapmak isteyenlere hem de uzun soluklu tatil planlayanlara seçenek sunuyor.