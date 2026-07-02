Vizesiz, kapıda vize, e-vize... İşte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler
Türk pasaportuyla Türkiye dışına çıkmayı planlayanlar adına vize rehberi niteliğinde haberimiz sizlerle. Vizesiz, kapıda vize ve e-vize uygulayan ülkeler ile izin verilen kalış süreleri bir araya getirildi.
Yurt dışında tatil veya seyahat planı yapan Türk vatandaşları için vize şartları merak konusu olmayı sürdürüyor. Dünyanın çeşitli noktalarında bulunan birçok ülke, Türk pasaportu maliklerine vizesiz, kapıda vize veya e-vize ile giriş imkânı sunuyor. Listede ayrıca her ülke için vizesiz kalınabilecek azami süre bilgileri de yer alıyor.
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