Vizesiz, kapıda vize, e-vize... İşte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Yurt dışında tatil veya seyahat planı yapan Türk vatandaşları için vize şartları merak konusu olmayı sürdürüyor. Dünyanın çeşitli noktalarında bulunan birçok ülke, Türk pasaportu maliklerine vizesiz, kapıda vize veya e-vize ile giriş imkânı sunuyor. Listede ayrıca her ülke için vizesiz kalınabilecek azami süre bilgileri de yer alıyor.