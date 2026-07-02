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Vizesiz, kapıda vize, e-vize... İşte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler

Türk pasaportuyla Türkiye dışına çıkmayı planlayanlar adına vize rehberi niteliğinde haberimiz sizlerle. Vizesiz, kapıda vize ve e-vize uygulayan ülkeler ile izin verilen kalış süreleri bir araya getirildi.

Vizesiz, kapıda vize, e-vize... İşte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler - Sayfa 1

Yurt dışında tatil veya seyahat planı yapan Türk vatandaşları için vize şartları merak konusu olmayı sürdürüyor. Dünyanın çeşitli noktalarında bulunan birçok ülke, Türk pasaportu maliklerine vizesiz, kapıda vize veya e-vize ile giriş imkânı sunuyor. Listede ayrıca her ülke için vizesiz kalınabilecek azami süre bilgileri de yer alıyor.

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Vizesiz, kapıda vize, e-vize... İşte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler - Sayfa 2

1. Andorra - Avrupa - Vizesiz - 90 Gün

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Vizesiz, kapıda vize, e-vize... İşte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler - Sayfa 3

2. Antigua ve Barbuda - Kuzey Amerika - Vizesiz - 180 Gün

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Vizesiz, kapıda vize, e-vize... İşte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler - Sayfa 4

3. Arjantin - Güney Amerika - Vizesiz - 90 Gün
4. Arnavutluk - Avrupa - Vizesiz - 90 Gün

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