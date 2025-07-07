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  4. Voleybol Milletler Ligi Filenin Sultanlarının 3. hafta kadrosu açıklandı! Maçlar ne zaman başlıyor?

Voleybol Milletler Ligi Filenin Sultanlarının 3. hafta kadrosu açıklandı! Maçlar ne zaman başlıyor?

2025 Voleybol Milletler Liginde gözler 3. hafta maçlarına çevrildi. Filenin Sultanlarının Hollanda Apeldoorn’da oynanacak üçüncü hafta mücadelelerinin ne zaman başlayacağı hangi ülkeler ile oynanacağı merak ediliyor. Peki, Milletler ligi 3. hafta maçları ne zaman başlıyor? Filenin Sultanlarının 3. hafta kadrosunda kimler var? Maçlar hangi ülkeler ile oynanacak? İşte detaylar…

Voleybol Milletler Ligi Filenin Sultanlarının 3. hafta kadrosu açıklandı! Maçlar ne zaman başlıyor? - Sayfa 1

2025 Milletler Ligi Filenin Sultanları 3. hafta kadrosu 

Pasörler 

Dilay Özdemir 
Elif Şahin

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Voleybol Milletler Ligi Filenin Sultanlarının 3. hafta kadrosu açıklandı! Maçlar ne zaman başlıyor? - Sayfa 2

Pasör Çaprazları 

Melissa Vargas  
 
Smaçörler 

Derya Cebecioğlu 
Ebrar Karakurt 
Meliha Diken 
Saliha Şahin 
Yaprak Erkek 

2 | 5
Voleybol Milletler Ligi Filenin Sultanlarının 3. hafta kadrosu açıklandı! Maçlar ne zaman başlıyor? - Sayfa 3

Orta Oyuncular 

Aslı Kalaç 
Deniz Uyanık  
Sinead Jack-Kisal 
Zehra Güneş 

Liberolar 

Eylül Akarçeşme Yatgın 
Gizem Örge

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Voleybol Milletler Ligi Filenin Sultanlarının 3. hafta kadrosu açıklandı! Maçlar ne zaman başlıyor? - Sayfa 4

Milletler ligi 3. hafta maçları ne zaman? 
 
Hollanda Apeldoorn’da oynanacak üçüncü hafta mücadelelerine çevrildi. Türkiye sırasıyla Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları milletler ligi üçüncü haftasında ilk mücadelesine Hollanda ile 9 Temmuz Çarşamba günü çıkacak. 

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