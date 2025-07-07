Voleybol Milletler Ligi Filenin Sultanlarının 3. hafta kadrosu açıklandı! Maçlar ne zaman başlıyor?
2025 Voleybol Milletler Liginde gözler 3. hafta maçlarına çevrildi. Filenin Sultanlarının Hollanda Apeldoorn’da oynanacak üçüncü hafta mücadelelerinin ne zaman başlayacağı hangi ülkeler ile oynanacağı merak ediliyor. Peki, Milletler ligi 3. hafta maçları ne zaman başlıyor? Filenin Sultanlarının 3. hafta kadrosunda kimler var? Maçlar hangi ülkeler ile oynanacak? İşte detaylar…
Pasör Çaprazları
Melissa Vargas
Smaçörler
Derya Cebecioğlu
Ebrar Karakurt
Meliha Diken
Saliha Şahin
Yaprak Erkek
Orta Oyuncular
Aslı Kalaç
Deniz Uyanık
Sinead Jack-Kisal
Zehra Güneş
Liberolar
Eylül Akarçeşme Yatgın
Gizem Örge
Milletler ligi 3. hafta maçları ne zaman?
Hollanda Apeldoorn’da oynanacak üçüncü hafta mücadelelerine çevrildi. Türkiye sırasıyla Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları milletler ligi üçüncü haftasında ilk mücadelesine Hollanda ile 9 Temmuz Çarşamba günü çıkacak.