Volkswagen'i ikinciliğe itti liderlik benim dedi! İşte dünyanın en büyük otomobil üreticisi

Otomotiv ekosisteminin önde gelen otomobil üreticileri, 2025 senesinde gerçekleştirdikleri toplam araç satışlarına göre sıralandı. Binek otomobiller ve ticari araçların dahil edildiği listede Volkswagen ikinci sırada yer alırken, liderlik koltuğunun sahibi değişti. FAI Tools verileri, küresel otomotiv pazarındaki rekabeti bir kez daha ortaya koydu.