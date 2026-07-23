Walmart'lı listeye tek bir Türk şirket girdi! A-101 veya BİM değil. İşte en değerli süpermarketler
CompaniesMarketCap verileri kapsamında global anlamda piyasa değeri en yüksek süpermarket zincirleri belli oldu. Listenin ilk sırasında ABD'li Walmart yer alırken, Türkiye'den sadece bir şirket sıralamaya girmeyi başardı. Dikkat çeken listede A101 ve BİM'in yer almaması ise öne çıkan ayrıntılar arasında yer aldı.
Küresel perakende ekosisteminin en büyük firmaları, CompaniesMarketCap'in güncel piyasa değeri verileriyle sıralandı. Dünyanın en değerli süpermarket zincirlerini gözler önüne seren listede ABD merkezli Walmart ilk sıradaki yerini korurken, Türkiye adına yalnızca tek bir şirket kendine yer buldu. Piyasa değerlerine göre hazırlanan sıralama, uluslararası perakende sektöründeki rekabeti ve şirketlerin finansal büyüklüklerini ortaya koyuyor.