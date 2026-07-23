Walmart'lı listeye tek bir Türk şirket girdi! A-101 veya BİM değil. İşte en değerli süpermarketler

Küresel perakende ekosisteminin en büyük firmaları, CompaniesMarketCap'in güncel piyasa değeri verileriyle sıralandı. Dünyanın en değerli süpermarket zincirlerini gözler önüne seren listede ABD merkezli Walmart ilk sıradaki yerini korurken, Türkiye adına yalnızca tek bir şirket kendine yer buldu. Piyasa değerlerine göre hazırlanan sıralama, uluslararası perakende sektöründeki rekabeti ve şirketlerin finansal büyüklüklerini ortaya koyuyor.