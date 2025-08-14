Watsons Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı! İşte, indirimli kişisel bakım ve makyaj ürünleri

  1. Ekonomim
Watsons’ta indirimler devam ediyor. Watsons’ta, makyaj ve kişisel bakım ürünlerinde 3 Eylül 2025 tarihine kadar Watsons kart ile yapacağınız alışverişlerinizde geçerli indirim fırsatını kaçırmayın. İşte, 3 Eylül tarihine kadar geçerli Watsons indirimli ürünler…

ELSEVE ŞAMPUAN 300 ML ÇEŞİTLERİNDE 104,90 TL'DEN BAŞLAYAN FİYATLAR

CLEAR MEN 3 IN 1 ŞAMPUAN DUŞ JELİ LIME ÖZLÜ 350 ML

Watsons karta özel fiyat: 159,90 TL

MARUDERM SAÇ BAKIM ÜRÜN ÇEŞİTLERİNDE 174,90 TL'DEN BAŞLAYAN FİYATLAR

HC CARE SAÇ BAKIM MASKESİ DUO

Watsons karta özel fiyat: 99,95 TL

SIGNAL WHITE NOW 3 IN 1 DİŞ MACUNU LANSMAN 

Watsons karta özel fiyat: 299,90 TL

ARİFOĞLU GÜL YAĞI 30 ML

Watsons karta özel fiyat: 272,90 TL

ARİFOĞLU HİNT YAĞI 30 ML

Watsons karta özel fiyat: 174,90 TL

