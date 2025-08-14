Watsons Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı! İşte, indirimli kişisel bakım ve makyaj ürünleri
Watsons’ta indirimler devam ediyor. Watsons’ta, makyaj ve kişisel bakım ürünlerinde 3 Eylül 2025 tarihine kadar Watsons kart ile yapacağınız alışverişlerinizde geçerli indirim fırsatını kaçırmayın. İşte, 3 Eylül tarihine kadar geçerli Watsons indirimli ürünler…
ELSEVE ŞAMPUAN 300 ML ÇEŞİTLERİNDE 104,90 TL'DEN BAŞLAYAN FİYATLAR
CLEAR MEN 3 IN 1 ŞAMPUAN DUŞ JELİ LIME ÖZLÜ 350 ML
Watsons karta özel fiyat: 159,90 TL
MARUDERM SAÇ BAKIM ÜRÜN ÇEŞİTLERİNDE 174,90 TL'DEN BAŞLAYAN FİYATLAR
HC CARE SAÇ BAKIM MASKESİ DUO
Watsons karta özel fiyat: 99,95 TL
