'World’s Best Airline' listesi güncellendi. THY tam 13 sıra birden yükseldi.
AirlineRatings.com dünyanın en beğenilen ve kaliteli hizmetini sunan 25 havayolu şirketini açıkladı.
Uluslararası havacılık değerlendirme kuruluşu AirlineRatings.com, dünyanın en kaliteli hizmetini sunan en iyi 25 hava yolu şirketini açıkladı.
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Yayınlanan güncel listede Katar merkezli bayrak taşıyıcı birinci sırada yer alırken, Hong Kong ve Singapur temsilcileri üst sıraları paylaştı.
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Milli gururumuz THY ise büyük bir başarıya imza atarak sıralamada 13 basamak birden yükseldi.
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