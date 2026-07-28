  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. 'World’s Best Airline' listesi güncellendi. THY tam 13 sıra birden yükseldi.

'World’s Best Airline' listesi güncellendi. THY tam 13 sıra birden yükseldi.

AirlineRatings.com dünyanın en beğenilen ve kaliteli hizmetini sunan 25 havayolu şirketini açıkladı.

'World’s Best Airline' listesi güncellendi. THY tam 13 sıra birden yükseldi. - Sayfa 1

Uluslararası havacılık değerlendirme kuruluşu AirlineRatings.com, dünyanın en kaliteli hizmetini sunan en iyi 25 hava yolu şirketini açıkladı.

1 | 30
'World’s Best Airline' listesi güncellendi. THY tam 13 sıra birden yükseldi. - Sayfa 2

Yayınlanan güncel listede Katar merkezli bayrak taşıyıcı birinci sırada yer alırken, Hong Kong ve Singapur temsilcileri üst sıraları paylaştı.

2 | 30
'World’s Best Airline' listesi güncellendi. THY tam 13 sıra birden yükseldi. - Sayfa 3

Milli gururumuz THY ise büyük bir başarıya imza atarak sıralamada 13 basamak birden yükseldi.

3 | 30
'World’s Best Airline' listesi güncellendi. THY tam 13 sıra birden yükseldi. - Sayfa 4

Hizmet kalitesi ile yolcu memnuniyetinin esas alındığı listede Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı, birçok küresel rakibini geride bırakarak dünyanın en iyi ilk 10 hava yolu arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

4 | 30