Yabancı dil öğrenmesi garanti 38 lise açıklandı: Hayata 1-0 önde başlıyorlar

Fakat ÖSYM tarafından açıklanan taban puanları ve yüzdelik dilimlere göre Türkiye'nin dil konusunda en iyi liseleri açıklandı. Bu liseler sadece İngilizce öğretmekle kalmıyor Almanca ve Fransızca gibi dilleri de öğrencilerine öğretiyor. Dolayısıyla öğrenciler de hayata bir sıfır önde başlıyor. İşte yabancı dil öğrenmesi garanti 38 lise: