Yabancı dil öğrenmesi garanti 38 lise açıklandı: Hayata 1-0 önde başlıyorlar
Türkiye'de pek çok okulda lise seviyesinde İngilizce öğretiliyor. Ancak bu eğitimin ne kadar iyi olduğu konusunda tartışmalar eğitim dünyasında devam ediyor.
Fakat ÖSYM tarafından açıklanan taban puanları ve yüzdelik dilimlere göre Türkiye'nin dil konusunda en iyi liseleri açıklandı. Bu liseler sadece İngilizce öğretmekle kalmıyor Almanca ve Fransızca gibi dilleri de öğrencilerine öğretiyor. Dolayısıyla öğrenciler de hayata bir sıfır önde başlıyor. İşte yabancı dil öğrenmesi garanti 38 lise:
38. Vefa Lisesi - İstanbul Fatih - Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi (İngilizce) - 483,0329 - %0,97
37. Vehbi Dinçerler Fen Lisesi - Gaziantep Şehitkamil - Fen Lisesi (İngilizce) - 483,0329 - %0,97